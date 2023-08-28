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В Пензе «Т Плюс» обеспечит всех клиентов горячей водой к 1 сентября

17:19 | 28.08.2023 | ЖКХ

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Пенза, 28 августа 2023. PenzaNews. Все клиенты «Т Плюс» в Пензе будут обеспечены горячей водой к 1 сентября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

В Пензе «Т Плюс» обеспечит всех клиентов горячей водой к 1 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензе компания «Т Плюс» обеспечит своих клиентов горячим водоснабжением к 1 сентября. Специалисты тепловых сетей приостановят проведение повторных гидравлических испытаний и текущие ремонты на трубопроводах, несмотря на активную подготовку теплосетевой инфраструктуры города к будущему отопительному сезону», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в 2023 году «Т Плюс» вложила 265 млн. рублей в реконструкцию тепломагистрали на улице Московской, дальнейшая эксплуатация которой была невозможна; одновременно с этим проводились гидравлические испытания трубопроводов, чтобы выявить наиболее уязвимые места коммуникаций и своевременно устранить повреждения для надежного прохождения осеннее-зимнего периода.

«Мы понимаем необходимость поставки ресурса к этой важной для многих семей дате, поэтому все работы на время будут приостановлены», — прокомментировал заместитель главного инженера филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Иван Балашов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении напоминается, что в 2022 году в подготовку Пензы к отопительному сезону компания инвестировала 1,65 млрд. рублей, в 2021-м сумма вложений составила 1,1 млрд. рублей, в 2020-м — 550 млн. рублей.

«Эти значения стали рекордными среди городов России, где идет масштабная и планомерная реконструкция теплосетевой инфраструктуры», — подчеркивается в тексте.

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