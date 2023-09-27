В «Пензаэнерго» прошли дни открытых дверей для студентов ПГУ ЖКХ

Пенза, 27 сентября 2023. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» совместно с сотрудниками министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона провели дни открытых дверей для студентов Пензенского государственного университета в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

Как сообщает пресс-служба компании, для второкурсников факультета промышленных технологий, электроэнергетики и транспорта была организована экскурсия на учебно-тренировочный полигон.

В ходе встречи гостям рассказали об основных направлениях деятельности филиала «Пензаэнерго», о важности профессии энергетика, продемонстрировали основное электросетевое оборудование, с помощью которого электроэнергия передается потребителю.

Студенты ознакомились с представленными на полигоне участками линий электропередачи напряжением от 0,4 до 110 кВ, узнали, что собой представляет комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и из каких элементов состоит подстанция высокого класса напряжения.

Четверокурсников пригласили на трансформаторную подстанцию 110/10 кВ «Терновка», которая была реконструирована в 2021 году и в настоящее время является одним из самых современных энергообъектов региональной системы.

Сначала со студентами и преподавателями провели инструктаж по охране труда. Затем гостям рассказали, как устроена подстанция и какое оборудование установлено на объекте.

«Терновка» оснащена двумя силовыми трансформаторами мощностью 25 МВА каждый, современными элегазовыми выключателями. В совмещенном с закрытым распределительным устройством модульном здании общеподстанционного пункта управления находятся 59 ячеек 10 кВ. На подстанции установлено новейшее микропроцессорное оборудование релейной защиты и автоматики, телемеханики, современные средства диспетчерского и технологического управления. Имеется здесь и интеллектуальная система учета электроэнергии. Управление оборудованием может осуществляться не только с рабочего места дежурного подстанции, но и дистанционно.

Также в ходе дней открытых дверей энергетики рассказали студентам о возможности прохождения производственной практики и перспективах трудоустройства в компании.

Во всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче филиал «Пензаэнерго» принимает участие несколько лет подряд. Акция «Дни открытых дверей на предприятиях топливно-энергетического комплекса #ВместеЯрче» проводится для школьников и студентов, а также активистов ТСЖ, учителей школ и преподавателей вузов.

Проведение таких мероприятий — это возможность рассказать жителям региона о том, что стоит за используемым в быту и на работе электричеством, сколько труда вкладывается в добычу, переработку и транспортировку энергоресурсов.

Помимо этого, проведение дней открытых дверей способствует популяризации рабочих профессий предприятий ТЭК, профориентации и расширению кругозора школьников и студентов.