17:46:31 Вторник, 3 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Ремонт дороги на улице Попова в Пензе планируется завершить к ноябрю

10:27 | 03.10.2023 | ЖКХ

Печать

Пенза, 3 октября 2023. PenzaNews. Ремонт дороги на улице Попова в Пензе планируется завершить к ноябрю при условии благоприятной погоды. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Ремонт дороги на улице Попова в Пензе планируется завершить к ноябрю

Фото: T.me/basenkoAN

«По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируем улицу Попова. Подрядная организация уже завершила фрезерование проезжей части и приступила к демонтажу бортового камня, устройству выравнивающего слоя покрытия. Затем отремонтируем тротуары и уложим верхний слой асфальта. Планируем также обустроить заездные карманы к остановке. Полностью движение на данном участке пока ограничивать не будем. Перекрытие может понадобиться, когда начнем укладывать финишный слой покрытия. Если погода будет благоприятной, рассчитываем завершить ремонт объекта к ноябрю», — написал Александр Басенко в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 2 октября.

По его словам, работы стали возможны благодаря экономии, сложившейся в результате ранее заключенных контрактов на ремонт объектов дорожно-уличной сети в рамках нацпроекта «БКД».

Читайте также
В Пензе мужчина предстанет перед судом за причинение смерти матери Жительница Пензы по совету незнакомца перевела на «резервный счет» 450 тыс. рублей
В Нижнеломовском районе опрокинулся автомобиль, пострадали два человека В Пензе столкнулись две легковушки, пострадали три человека
Житель Башмаково угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Олег Мельниченко сообщил о выделении дополнительных средств на заключение соцконтрактов
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама