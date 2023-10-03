Ремонт дороги на улице Попова в Пензе планируется завершить к ноябрю ЖКХ

Пенза, 3 октября 2023. PenzaNews. Ремонт дороги на улице Попова в Пензе планируется завершить к ноябрю при условии благоприятной погоды. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Фото: T.me/basenkoAN

«По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируем улицу Попова. Подрядная организация уже завершила фрезерование проезжей части и приступила к демонтажу бортового камня, устройству выравнивающего слоя покрытия. Затем отремонтируем тротуары и уложим верхний слой асфальта. Планируем также обустроить заездные карманы к остановке. Полностью движение на данном участке пока ограничивать не будем. Перекрытие может понадобиться, когда начнем укладывать финишный слой покрытия. Если погода будет благоприятной, рассчитываем завершить ремонт объекта к ноябрю», — написал Александр Басенко в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 2 октября.

По его словам, работы стали возможны благодаря экономии, сложившейся в результате ранее заключенных контрактов на ремонт объектов дорожно-уличной сети в рамках нацпроекта «БКД».