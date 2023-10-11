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В Пензе теплом обеспечено более половины домов

09:04 | 11.10.2023 | ЖКХ

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Пенза, 11 октября 2023. PenzaNews. Тепло поступило в 53% домов Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города после заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду, которое состоялось вечером в минувший вторник, 10 октября.

В Пензе теплом обеспечено более половины домов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По состоянию на 19.00, в Пензе отапливаются 1 тыс. 612 многоквартирных жилых домов, 53 объекта здравоохранения, включая 16 стационаров, 56 школ, 87 детских садов, четыре учреждения допобразования», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также тепло поступило в 9 объектов городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, 9 — социального управления, 32 — управления культуры, 11 — министерства образования Пензенской области, 15 — Минспорта, 5 — Минкультуры, 1 — Минтруда региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», поэтапный пуск тепла в Пензе стартовал в минувший понедельник, 9 октября.

В первую очередь его начали подавать в школы, детсады и объекты здравоохранения.

В течение 10 дней с даты начала отопительного периода тепло должно дойти до всех потребителей.

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