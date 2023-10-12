В мэрии Пензы напомнили, куда можно обратиться по вопросу подачи тепла ЖКХ

Пенза, 12 октября 2023. PenzaNews. Жители Пензы по вопросу подачи тепла могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу, справочную службу филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», в «Пензтеплоснабжение» и «Энергоснабжающее предприятие». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

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В нем поясняется, что в целях обеспечения плавного и безаварийного вхождения в отопительный сезон процесс подключения потребителей к централизованным системам теплоснабжения происходит постепенно — в течение 10 дней.

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«Уточнить срок подачи тепла в зависимости от адреса можно в единой дежурно-диспетчерской службе по телефону: +7 (8412) 63-10-05. Также можно обратиться в тепловую справочную службу филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» — 45-85-69, в «Пензтеплоснабжение» — 23-31-42, в «Энергоснабжающее предприятие» — 69-73-03», — сказано в тексте.

«Если по истечении двух недель с момента старта отопительного сезона в квартире по-прежнему холодно, должен быть составлен соответствующий акт и проведен перерасчет стоимости отопления в сторону уменьшения», — добавляется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», поэтапный пуск тепла в Пензе стартовал в минувший понедельник, 9 октября.

В первую очередь его начали подавать в школы, детсады и объекты здравоохранения.

В течение 10 дней с даты начала отопительного периода тепло должно дойти до всех потребителей.