В Пензенской области 14 октября пройдет субботник ЖКХ

Пенза, 13 октября 2023. PenzaNews. Субботник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Пензенской области пройдет 14 октября.

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«[Дополнительный] месячник по благоустройству стартовал в Пензе и области 24 июля 2023 года, был продлен и завершится 14 октября областным субботником по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов», — говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

В нем напоминается, что на всей территории Пензенской области еженедельно проводились санитарные пятницы по уборке подведомственных территорий.

«14 октября планируется провести санитарную уборку закрепленных за организациями территорий, [...] работы по санитарной очистке парков, скверов, городских лесов, газонов от мусора, сухой растительности и листьев, вырубке сухостоя и опиловке сухих веток на территории общественных пространств, очистке ливневых канализаций, колодцев и водопропускных труб, а также работы по надлежащему содержанию мест накопления ТКО», — сказано в тексте.