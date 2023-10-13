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В Пензенской области 14 октября пройдет субботник

12:08 | 13.10.2023 | ЖКХ

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Пенза, 13 октября 2023. PenzaNews. Субботник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Пензенской области пройдет 14 октября.

В Пензенской области 14 октября пройдет субботник. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«[Дополнительный] месячник по благоустройству стартовал в Пензе и области 24 июля 2023 года, был продлен и завершится 14 октября областным субботником по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов», — говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

В нем напоминается, что на всей территории Пензенской области еженедельно проводились санитарные пятницы по уборке подведомственных территорий.

«14 октября планируется провести санитарную уборку закрепленных за организациями территорий, [...] работы по санитарной очистке парков, скверов, городских лесов, газонов от мусора, сухой растительности и листьев, вырубке сухостоя и опиловке сухих веток на территории общественных пространств, очистке ливневых канализаций, колодцев и водопропускных труб, а также работы по надлежащему содержанию мест накопления ТКО», — сказано в тексте.

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