В Пензе теплом обеспечено 90% домов ЖКХ

Пенза, 13 октября 2023. PenzaNews. Тепло поступило в 90% домов Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города после заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду, которое состоялось вечером в пятницу, 13 октября.

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«По состоянию на 19.00, в Пензе тепло уже поступает в 2 тыс. 719 многоквартирных жилых домов, 99 учреждений здравоохранения, включая 16 стационаров, 119 детских садов, 11 учреждений допобразования и 83 школы», — сказано в тексте.

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В нем добавляется, что также отапливаются 16 объектов городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, 19 — социального управления, 44 — управления культуры, 25 — министерства образования Пензенской области, 17 — Минспорта, 12 — Минкультуры, 5 — Минтруда региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», поэтапный пуск тепла в Пензе стартовал в минувший понедельник, 9 октября.

В первую очередь его начали подавать в школы, детсады и объекты здравоохранения.

В течение 10 дней с даты начала отопительного периода тепло должно дойти до всех потребителей.