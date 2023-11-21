В Пензенской области на уборку снега вышло 737 единиц спецтехники
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Пенза, 21 ноября 2023. PenzaNews. 737 единиц коммунальной техники вышло на уборку снега в Пензенской области за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Отмечается, что особое внимание уделялось центральным городским магистралям и пешеходным зонам.
В расчистке дворовых территорий активное участие приняли управляющие компании, которые в борьбе со снегом использовали собственную технику и средства малой механизации.
По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни на территории Пензенской области выпадение осадков в виде снега продолжится.
В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям быть на дорогах более внимательными и осторожными.
Представители коммунальных служб просят жителей по возможности отказаться от использования личного транспорта, чтобы провести качественную очистку улиц от снега.