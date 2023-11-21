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В Пензенской области на уборку снега вышло 737 единиц спецтехники

09:42 | 21.11.2023 | ЖКХ

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Пенза, 21 ноября 2023. PenzaNews. 737 единиц коммунальной техники вышло на уборку снега в Пензенской области за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Пензенской области на уборку снега вышло 737 единиц спецтехники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Отмечается, что особое внимание уделялось центральным городским магистралям и пешеходным зонам.

В расчистке дворовых территорий активное участие приняли управляющие компании, которые в борьбе со снегом использовали собственную технику и средства малой механизации.

По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни на территории Пензенской области выпадение осадков в виде снега продолжится.

В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям быть на дорогах более внимательными и осторожными.

Представители коммунальных служб просят жителей по возможности отказаться от использования личного транспорта, чтобы провести качественную очистку улиц от снега.

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