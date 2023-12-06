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Олег Мельниченко сообщил о планах по расселению аварийного жилья в 2024 году

17:15 | 06.12.2023 | ЖКХ

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Пенза, 6 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о планах по расселению аварийного жилья в 2024 году.

Олег Мельниченко сообщил о планах по расселению аварийного жилья в 2024 году

Фото: Pnzreg.ru

«В 2023 году мы расселили 7,7 тыс. кв. метров аварийного жилья, улучшив условия жизни 409 человек. Это достойный показатель, но на следующий год планируем увеличить охват населения программой более чем в два раза. Переселим 823 человека из 13,4 тыс. кв. метров аварийного жилья», — сказал глава региона по итогам совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» и комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, которое состоялось в среду, 6 декабря.

По информации пресс-службы облправительства, до 1 сентября 2025 года в рамках реализации адресной региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019–2025 годах» предусмотрено расселение более 4 тыс. человек из 142 многоквартирных домов.

За время действия программы расселено почти 37 тыс. кв. метров аварийного жилья, 2 тыс. 341 человек улучшил жилищные условия.

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