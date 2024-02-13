На заседании правительства Пензенской области обсудили подготовку к весеннему половодью ЖКХ

Пенза, 13 февраля 2024. PenzaNews. Подготовка к весеннему половодью стала одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось во вторник, 13 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

По информации министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона Михаила Панюхина, в этом году количество влаги в почве составляет 110% от нормы, что значительно превышает прошлогодние показатели.

«Осенние осадки способствовали увлажнению почвы, к концу января запас воды в снеге превысил норму почти на 18,5%. На реках области наблюдается ледостав. Погода может внести в ситуацию свои коррективы», — отметил он.

Как подчеркнул губернатор Олег Мельниченко, «чтобы не было потом неприятных неожиданностей, нужно держать ситуацию на особом контроле».

«Хочу обратить внимание глав муниципальных образований, которые находятся в зоне риска, максимально ответственно подойти к подготовке к паводку. Тем более что синоптики сообщают: впереди опять осадки, снегопады, погода продолжит преподносить нам сюрпризы», — сказал он.

Главам городских округов и муниципальных районов Пензенской области рекомендовано активнее работать с управляющими организациями, контролировать вывоз снега, прочистку ливневой канализации и дренажных каналов, а также организовать нештатные гидропосты и уточнить метки, используемые для определения уровня воды, сообщает пресс-служба облправительства.