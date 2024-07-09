Олег Мельниченко озвучил промежуточные результаты реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в Пензенской области ЖКХ

Пенза, 9 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко озвучил промежуточные результаты реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019–2025 годах» в ходе заседания попечительского совета Фонда развития территорий, состоявшегося в режиме видеоконференции.

Фото: Pnzreg.ru

Он сообщил, что с 2019 года в регионе расселено более 50 тыс. кв. метров аварийного жилья, свои жилищные условия улучшили 3 тыс. 166 человек, из них 417 — в I полугодии 2024 года.

«Достижение целевых показателей за 2023 год составляет 129% по расселяемой площади и 144% по переселяемым гражданам. На сегодняшний момент идем в графике. По количеству переселяемых граждан в 2024 году смогли достичь показателя 101%. Делаем все возможное, чтобы люди как можно скорее переехали в комфортные и безопасные квартиры», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко напомнил, что до 1 сентября 2025 года намечено расселить 142 многоквартирных дома в 14 муниципальных образованиях Пензенской области.

«Всего нам предстоит обеспечить новым жильем более 4 тыс. человек. В 11 муниципальных образованиях региона мероприятия полностью завершены», — констатировал губернатор.

Он добавил, что расселение аварийного жилищного фонда продолжается в Золотаревке, Кузнецке и Пензе.

«Стоимость программных мероприятий — 4,4 млрд. рублей, поддержка фонда составляет свыше 2,6 млрд. Также направлены средства из консолидированного бюджета Пензенской области — более 1,8 млрд. рублей», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.