Руководителем пензенского «Горводоканала» назначен Герасим Родин ЖКХ

Пенза, 2 августа 2024. PenzaNews. Герасим Родин назначен главным управляющим директором пензенского ООО «Горводоканал» (входит в ГК «Российские коммунальные системы») с 1 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

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«Перед Герасимом Борисовичем стоят задачи по повышению эффективности работы водоканала, увеличению надежности и снижению аварийности, а также по развитию клиентского сервиса. Одним из ключевых направлений работы нового руководителя [...] станет подготовка концессионного соглашения в целях привлечения масштабных инвестиций в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения города Пензы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что Герасим Родин родился в 1983 году, в 2005 окончил Омский государственный университет путей сообщения по специальности «Промышленная теплоэнергетика», имеет большой профессиональный опыт работы в ресурсоснабжающих организациях, является экспертом в сфере водоснабжения и водоотведения.

В сообщении отмечается, что Александр Наголюк, который возглавлял «Горводоканал» с 2022 года, покинул предприятие в связи с переходом на другую работу.