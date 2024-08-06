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В селе Долгово установлена новая водонапорная башня

15:03 | 06.08.2024 | ЖКХ

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Пенза, 6 августа 2024. PenzaNews. Новая водонапорная башня установлена в селе Долгово Земетчинского района Пензенской области в рамках реализации пилотного проекта по стимулированию рождаемости. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В селе Долгово установлена новая водонапорная башня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что из федерального и регионального бюджетов на эти цели направлено более 2,7 млн. рублей.

«В Земетчинском районе в этом году реализуется пилотный проект, цель которого — улучшить качество водоснабжения. Планируется капитальный ремонт 15 объектов системы водоснабжения на сумму более 28 млн. рублей. Уже заключены контракты на проведение работ, часть объектов сдана», — сказано в тексте.

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