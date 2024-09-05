Масштабное отключение воды ждет Пензу 13 сентября ЖКХ

Пенза, 5 сентября 2024. PenzaNews. Отключение холодного водоснабжения в ряде микрорайонов Пензы, которое изначально было запланировано на 21 августа, а потом перенесено на более поздний срок, состоится в пятницу, 13 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Горводоканала».

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«Для технического ремонта и проведения работ по замене запорной арматуры на разводящей сети будет остановлена насосная станция водопровода «Коллективная», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что перечень улиц, на которых с 8.00 13 сентября в течение суток не будет воды, остался без изменений.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, отключение затронет следующие адреса: улица Пушкина, 126–186, улица Ставского, 10, улица Суворова, 117–196, улица Толстого, 2, 6, 34, 38, улица Кулакова, 14, улица Бакунина, 141, улицы Пугачева, Новый Кавказ, Некрасова, Бекешская, Ключевая, Ново-Гражданская, Солдатская, 1-й и 2-й Солдатский проезды, улицы Угловая, Весенняя, Проломная, Дарвина, проезд Дарвина, улицы Жуковского, Гражданская, 1-й, 2-й, 3-й Гражданские проезды, улицы Короленко, Тимирязева, проезд Тимирязева, улицы Сурикова, Чайковского, проезд Некрасова.

Также в этот перечень включены улицы Карпинского, Средняя, 5-й и 6-й Средние проезды, улица Мотоциклетная, 2-й проезд Яблочкова, улица Громова, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й проезды Громова, улица Огарева, 1-й, 2-й, 3-й проезды Огарева, улицы Полярная, Правды, 1-й Полярный проезд, улица Производственная, 1-й, 2-й Производственные проезды, улицы Брянская, Большая Бугровка, Малая Бугровка, Будашкина, Гастелло, Есенина, Кольцова, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й проезды Кольцова, улицы Красноармейская, Краснознаменная, 1-й проезд Краснознаменный, улица Маресьева, проезд Маресьева, улица Тульская, переулок Тульский, улица Челюскина, проезд Челюскина.

Кроме того, будет приостановлено водоснабжение на улицах Ленина, Шмидта, Заводское шоссе, Заводской, ИТР, Лазо, Крупской, Нахимова, Леонова, Фрунзе, Ударной, Кулибина, Циолковского, Беляева, Германа Титова, Воровского, Комсомольской, Докучаева, Гагарина, Ухтомского, Автоматный переулок, Загоскина.

Помимо этого, без воды останутся потребители на улицах 8 Марта, Фурманова, Островского, Репина, проспекте Победы, улицах Коммунистической, Пионерской, Декабристов, Западной, Ворошилова, Вяземского, 1-й, 2-й Офицерской улицах, 1-м, 2-м, 3-м, 4-м Офицерском проездах, улице Придорожной, 1-м, 2-м Придорожном проездах, улицах Ряжской, Щербакова, проезде Щербакова, улице Гончарова, проезде Гончарова.