«Пензавтодор» ликвидирует последствия непогоды ЖКХ

Пенза, 1 ноября 2024. PenzaNews. Специалисты МБУ «Пензавтодор» ликвидируют последствия непогоды, для отвода поступающей воды днем к работе были привлечены комбинированные гидродинамические автомашины и илососы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы вечером в пятницу, 1 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Днем [...] были привлечены комбинированные гидродинамические автомашины и илососы. На данный момент устранены засоры на сетях ливневой канализации и откачаны локальные подтопления по улицам Аустрина, Чаадаева, Долгорукова, Баумана, Литвинова поляна и на проспекте Строителей. Мероприятия по откачке воды продолжаются», — сказано в тексте.

Читайте также

В Пензенской области 2 ноября ожидаются сильные осадки, гроза и ветер до 25 метров в секунду

В нем подчеркивается, что в случае ночных заморозков для предотвращения обледенения дорожного полотна улицы будут обработаны противогололедными средствами.

«Из-за минусовых температур противогололедные материалы использовались в ночь с 31 октября на 1 ноября. Речь идет об улицах Измайлова, Байдукова, Володарского, Калинина, Свердлова, проспекте Строителей и Сурском мосте», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в преддверии заморозков «Пензавтодор» приступил к круглосуточному дежурству на городских улицах.