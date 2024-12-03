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В Пензе без тепла остались 14 домов — губернатор

19:50 | 03.12.2024 | ЖКХ

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Пенза, 3 декабря 2024. PenzaNews. 14 домов в Пензе остались без тепла, его подачу возобновят, когда будут устранены последствия аварии. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В Пензе без тепла остались 14 домов — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К сожалению, при проведении ремонтных работ не удалось избежать отключения теплоснабжения. Около получаса назад была прекращена подача тепла в 14 домов по адресам: улица Окружная, 115, 117, 117А, 119, 119А; 1-й Окружной проезд, 2, 4, 6, 8, 10, а также частично в доме №1; 2-й Окружной проезд, 5, 7, 11. Отопление возобновят, когда последствия аварии будут устранены», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером во вторник, 3 декабря.

По его словам, на месте трудятся все необходимые специалисты, работают аварийные бригады.

«Буду информировать вас о ходе работ, держу ситуацию на контроле», — добавил Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 декабря ряд микрорайонов Пензы остался без водоснабжения из-за аварии, в городе введен режим повышенной готовности.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал, что уже провел разговор с прокурором региона Дмитрием Горшковым о необходимости принять самые жесткие меры к виновникам аварии.

По факту отключения водоснабжения прокуратура организовала проверку.

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