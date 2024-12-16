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Специалисты «Пензаэнерго» за 11 месяцев 2024 года подключили к электрическим сетям около 2,3 тыс. новых потребителей

09:24 | 16.12.2024 | ЖКХ

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Пенза, 16 декабря 2024. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» за 11 месяцев 2024 года исполнили 2 тыс. 261 договор по технологическому присоединению к электрическим сетям: 549 договоров заключено с юридическими лицами, 1 тыс. 712 — с физическими. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Специалисты «Пензаэнерго» за 11 месяцев 2024 года подключили к электрическим сетям около 2,3 тыс. новых потребителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках работ по технологическому присоединению построено и реконструировано 70,6 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, 11 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 3,1 МВА. Суммарная максимальная мощность присоединенных объектов новых потребителей составила более 62 МВт», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в числе присоединенных потребителей — 32 объекта здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, здания медицинского назначения), 38 участков уличного освещения, светофорных объектов и объектов видеофиксации в населенных пунктах и на автомобильных дорогах региона, 40 антенно-мачтовых сооружений связи, 54 объекта сельскохозяйственного назначения, 1 тыс. 437 частных и многоквартирных домов; крупнейшим объектом по объему выданной мощности — 3 МВт — стал логистический центр Wildberries в Бессоновском районе.

«Также за 11 месяцев текущего года энергетики установили более 1,4 тыс. приборов и измерительных комплексов учета», — отмечается в тексте.

В пресс-релизе напоминается, что подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно через портал электросетевых услуг группы «Россети» или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет», техническая возможность обращения реализована и на портале госуслуг.

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