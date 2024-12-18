19:54:30 Среда, 18 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

С улиц Пензы за ночь вывезено более 4,7 тыс. кубометров снега

12:36 | 18.12.2024 | ЖКХ

Печать

Пенза, 18 декабря 2024. PenzaNews. Более 4,7 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Пензы в течение ночи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города в среду, 18 декабря.

С улиц Пензы за ночь вывезено более 4,7 тыс. кубометров снега. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ночное время работники МБУ «Пензавтодор» осуществляли мероприятия по очистке и прометанию объектов улично-дорожной сети с последующей обработкой противогололедными материалами. Вручную проводилась уборка тротуаров, участков у остановочных павильонов и подходов к пешеходным переходам. Вывезено 4 тыс. 738 кубометров снежных масс», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что ранним утром рабочие продолжили очистку дорог и пешеходных зон.

«В течение дня на городских улицах задействованы 133 человека и 118 единиц спецтехники, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторные щетки, тракторные и фронтальные погрузчики, малогабаритные многофункциональные машины «Чистик», самосвалы», — указано в сообщении.

Читайте также
МТС расширила покрытие сети LTE в Кузнецке Житель Пензы лишился более 1,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Пензенской области в ходе профилактического мероприятия «Автоперевозчик» выявлено 93 нарушения ПДД Житель Никольского района после общения с мошенниками лишился 480 тыс. рублей
В Кузнецке мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Шемышейского района получил год условно за незаконную рубку 17 берез
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама