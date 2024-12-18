С улиц Пензы за ночь вывезено более 4,7 тыс. кубометров снега ЖКХ

Пенза, 18 декабря 2024. PenzaNews. Более 4,7 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Пензы в течение ночи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города в среду, 18 декабря.

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«В ночное время работники МБУ «Пензавтодор» осуществляли мероприятия по очистке и прометанию объектов улично-дорожной сети с последующей обработкой противогололедными материалами. Вручную проводилась уборка тротуаров, участков у остановочных павильонов и подходов к пешеходным переходам. Вывезено 4 тыс. 738 кубометров снежных масс», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что ранним утром рабочие продолжили очистку дорог и пешеходных зон.

«В течение дня на городских улицах задействованы 133 человека и 118 единиц спецтехники, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторные щетки, тракторные и фронтальные погрузчики, малогабаритные многофункциональные машины «Чистик», самосвалы», — указано в сообщении.