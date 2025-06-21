Глава Пензенской области и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» договорились о сохранении темпов догазификации в регионе ЖКХ

Санкт-Петербург, 21 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов договорились о сохранении темпов догазификации в регионе в ходе рабочей встречи, состоявшейся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Фото: T.me/omelnichenko

«Сейчас по этому показателю наш регион входит в число лидеров в стране. Действует система льгот, в том числе для участников СВО и их семей. Ведем модернизацию объектов и сетей в рамках программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 20 июня.

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Он напомнил, что за 3 года в Пензенской области построено четыре газопровода.

«К природному газу подключены 22 котельные, шесть объектов образования и здравоохранения», — добавил глава региона.

По словам Олега Мельниченко, в 2026-2027 годах планируется завершить техническое перевооружение трех распределительных станций.

«Делаем все, чтобы улучшить качество и безопасность газоснабжения сотен тысяч потребителей. Поблагодарил Сергея Вадимовича за 5-летнюю программу, которая помогла значительно обеспечить газом население региона. Газ дешевле и безопаснее», — написал губернатор.