В Заречном лось напал на мужчину на детской площадке Происшествия

Заречный, 29 декабря 2016. PenzaNews. Один из лосей, живущих в городе Заречном Пензенской области, напал на мужчину на детской площадке во дворе дома №1 на улице Восточной.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Инцидент произошел в минувшую среду, 28 декабря, на глазах у местной жительницы Олеси Ризиной, которая заметила сохатого из окна и решила сфотографировать его с помощью сотового телефона.

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По ее словам, в этот момент из дома вышел мужчина. Увидев лося в паре метров от себя, он остановился и попытался отступить в сторону, однако животное направилось вслед за ним.

Тогда зареченец испугался и побежал, а лось бросился следом.