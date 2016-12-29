В Заречном лось напал на мужчину на детской площадке

По ее словам, в этот момент из дома вышел мужчина. Увидев лося в паре метров от себя, он остановился и попытался отступить в сторону, однако животное направилось вслед за ним.
Тогда зареченец испугался и побежал, а лось бросился следом.
На снимке, сделанном Олесей Ризиной, видно, как сохатый встал на задние ноги напротив мужчины, однако встреча с животным завершилась благополучно — жителю Заречного удалось спрятаться за машину, после чего лось отступил, сообщает газета «Наш город».
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