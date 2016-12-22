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В Малой Садовке добровольцы помогли потушить загоревшийся дом

10:00 | 22.12.2016 | Происшествия

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Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Добровольцы помогли пожарным потушить дом, загоревшийся на улице Садовой в селе Малая Садовка Сосновоборского района Пензенской области в ночь на четверг, 22 декабря.

В Малой Садовке добровольцы помогли потушить загоревшийся дом

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова, первыми к горящему дому прибыли по два человека из Малой Садовки и соседнего села.

«Сгорел деревянный дом на площади 40 кв. метров и надворные постройки площадью 72 кв. метра», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, от главного управления МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники, еще на двух машинах прибыли добровольцы.

«Пострадавших в результате пожара нет. Причины случившегося устанавливаются», — добавила Анна Шупилова.
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