Установлены личности всех погибших при пожаре в Шемышейском районе Происшествия

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Установлены личности всех четверых погибших в результате пожара в деревянном доме в селе Старое Демкино Шемышейского района.

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«После тушения огня были обнаружены тела проживавших в доме супругов — 65-летнего мужчины и 69-летней женщины, их 42-летнего сына и 63-летнего брата хозяйки дома», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что по факту случившегося организована доследственная проверка.

«Отрабатываются различные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем, а также неисправность электрического прибора», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар в деревянном доме на улице Елаева в селе Старое Демкино произошел вечером в минувшее воскресенье, 25 декабря.