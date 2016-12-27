15:55:51 Вторник, 27 декабря
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе при столкновении автобуса №66 со световой опорой пострадали три пассажирки

11:39 | 27.12.2016 | Происшествия

Печать

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Три пассажирки, находившиеся в салоне автобуса №66, пострадали в результате ДТП, произошедшего у дома №4 на улице Калинина в Пензе во вторник, 27 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензе при столкновении автобуса №66 со световой опорой пострадали три пассажирки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в 9.50 на улице Калинина вблизи дома №4 произошло столкновение двух транспортных средств — автобуса «Mercedes» под управлением мужчины 1989 года рождения и легкового автомобиля «Opel», за рулем которого находился водитель 1966 года рождения. В результате столкновения автобус допустил наезд в световую опору», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что пассажирки 1954, 1962 и 1974 годов рождения, получившие травмы различной степени тяжести, были доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по имеющимся сведениям, пассажирский автобус №66 и легковой автомобиль «Opel» двигались по улице Калинина со стороны центра Пензы в направлении Южной поляны. После столкновения оба транспортных средства вынесло на полосу встречного движения — автобус врезался в столб, а иномарка оказалась на тротуаре.

Пассажирский автобус получил значительные механические повреждения: у него выбито лобовое стекло, деформирован бампер, разбита правая фара. У автомобиля «Opel» большие вмятины у обоих дверей слева, оторвано боковое зеркало.

На место ДТП оперативно прибыли врачи скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит восстановить картину случившегося.

Согласно данным, размещенным на сайте администрации Пензы, обслуживанием маршрута №66 занимается компания «Дилижанс».
Актуальное
Читайте также
Под Пензой столкнулись два легковых автомобиля В пензенских больницах за три года появится более 300 мест терапевтического профиля
ГИБДД призвала водителей быть внимательными на дороге из-за предстоящих осадков Срубившему в лесу три елки перед Новым годом мужчине грозит уголовная ответственность
В Пензенской области планируется за два года решить проблему нехватки кадров в медицине Иван Белозерцев по итогам 2016 года занял в рейтинге губернаторов 41 место
Все новости
В России и за рубежом

2007–2016 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама