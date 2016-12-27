В Пензе при столкновении автобуса №66 со световой опорой пострадали три пассажирки Происшествия

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Три пассажирки, находившиеся в салоне автобуса №66, пострадали в результате ДТП, произошедшего у дома №4 на улице Калинина в Пензе во вторник, 27 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Предварительно установлено, что в 9.50 на улице Калинина вблизи дома №4 произошло столкновение двух транспортных средств — автобуса «Mercedes» под управлением мужчины 1989 года рождения и легкового автомобиля «Opel», за рулем которого находился водитель 1966 года рождения. В результате столкновения автобус допустил наезд в световую опору», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что пассажирки 1954, 1962 и 1974 годов рождения, получившие травмы различной степени тяжести, были доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по имеющимся сведениям, пассажирский автобус №66 и легковой автомобиль «Opel» двигались по улице Калинина со стороны центра Пензы в направлении Южной поляны. После столкновения оба транспортных средства вынесло на полосу встречного движения — автобус врезался в столб, а иномарка оказалась на тротуаре.

Пассажирский автобус получил значительные механические повреждения: у него выбито лобовое стекло, деформирован бампер, разбита правая фара. У автомобиля «Opel» большие вмятины у обоих дверей слева, оторвано боковое зеркало.



На место ДТП оперативно прибыли врачи скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит восстановить картину случившегося.

Согласно данным, размещенным на сайте администрации Пензы, обслуживанием маршрута №66 занимается компания «Дилижанс».