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Момент ДТП с участием автобуса в Пензе запечатлел видеорегистратор

13:17 | 27.12.2016 | Происшествия

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Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Видеорегистратор в машине очевидца запечатлел момент столкновения легкового автомобиля «Opel» и автобуса №66, который от удара врезался в столб на улице Калинина в Пензе во вторник, 27 декабря.

Момент ДТП с участием автобуса в Пензе запечатлел видеорегистратор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На кадрах видно, что белая иномарка и автобус следовали в попутном направлении из центра города во втором ряду.

Вблизи дома №4 легковая машина стала поворачивать налево, при этом водитель включил соответствующий указатель поворота.

Автобус, двигавшийся следом, не снижая скорости, ударил «Opel» в бок, по инерции протащив машину вперед на протяжении несколько метров, после чего иномарку немного развернуло. Еще мгновение они двигались рядом.

Затем автобус протаранил световую опору, а машина съехала на тротуар.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ДТП на улице Калинина в Пензе произошло около 10.00.

В результате случившегося пострадали три пассажирки автобуса №66 — женщины 1954, 1962 и 1974 годов рождения, они доставлены в больницу.

За рулем обоих транспортных средств находились мужчины: автобусом «Mercedes» управлял водитель 1989 года рождения, автомобилем «Opel» — 1966 года рождения.

Согласно данным, размещенным на сайте администрации Пензы, обслуживанием маршрута №66 занимается компания «Дилижанс».
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