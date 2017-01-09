В Заречном браконьеры убили лосенка

Предположительно, животное было подстрелено в районе 58-го квартала 6 или 7 января.
У одного из подозреваемых сотрудники полиции изъяли голову лосенка, а остальная туша уже была разделана злоумышленниками.
В настоящее время представители управления природными ресурсами Заречного готовят справку об оценке стоимости животного, которое было федеральной собственностью, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
«Административное наказание по факту незаконной охоты будет применено в любом случае. Возможно лишение охотничьей лицензии», — цитирует начальника отдела МВД России по городу Анатолия Еремеева газета «Заречье сегодня».
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