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В Заречном браконьеры убили лосенка

13:57 | 09.01.2017 | Происшествия

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Заречный, 9 января 2017. PenzaNews. Браконьеры убили детеныша лося на территории Заречного Пензенской области.

В Заречном браконьеры убили лосенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предположительно, животное было подстрелено в районе 58-го квартала 6 или 7 января.

У одного из подозреваемых сотрудники полиции изъяли голову лосенка, а остальная туша уже была разделана злоумышленниками.

В настоящее время представители управления природными ресурсами Заречного готовят справку об оценке стоимости животного, которое было федеральной собственностью, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

«Административное наказание по факту незаконной охоты будет применено в любом случае. Возможно лишение охотничьей лицензии», — цитирует начальника отдела МВД России по городу Анатолия Еремеева газета «Заречье сегодня».
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