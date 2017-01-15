Следователи СКР займутся делом о крупном ДТП под Саратовом с участием фуры из Пензы Происшествия

Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Следственные органы СКР по Саратовской области приняли к производству уголовное дело о гибели семерых человек при столкновении минивэна и фуры с полуприцепом, ехавшей из Пензы.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ранее сообщалось, что ночью 15 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на участке автодороги «Нижний Новгород — Саратов» в районе села Тарумовка Петровского района, предположительно, водитель автомобиля с полуприцепом, следовавший из Пензы, допустил столкновение с движущимся по встречной полосе минивэном, от чего обе машины съехали в кювет. В результате ДТП водитель и шестеро пассажиров минивэна, из них — две женщины и пятеро мужчин — скончались. По предварительным данным, все они являются гражданами стран СНГ», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Саратовской области.

Читайте также

Все семеро погибших в автокатастрофе под Саратовом являлись гражданами Киргизии

В ведомстве пояснили, что к настоящему времени следователи полностью завершили осмотр места происшествия.

«Изъяты необходимые материалы для назначения судебных экспертиз», — отметили в управлении.

В пресс-службе напомнили, что водитель фуры задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения», — резюмировали в СКР.