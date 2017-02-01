Появились кадры с места тушения крупного пожара на Революционной в Пензе Происшествия

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Почти 30 человек личного состава и восемь единиц техники привлекались для тушения пожара в здании на улице Революционной в Пензе, где располагаются станция техобслуживания и центр дополнительного образования «Милори».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По предварительным данным, площадь пожара составила 200 кв. метров.

Судя по кадрам, сделанным на месте происшествия, основная работа пожарных проходила на втором этаже, который был охвачен пламенем.

Спасателям важно было выбрать правильное направление тушения, чтобы исключить возможность распространения огня на близлежащие строения.

У здания дежурили сотрудники полиции, которые следили за тем, чтобы работе спасателей не мешали посторонние.

На место оперативно прибыли журналисты, стремившиеся запечатлеть процесс тушения.

Густой дым, высоко поднимавшийся над зданием, расположенном в центре Пензы, виднелся издалека. Благодаря этому о пожаре, в котором, по предварительным данным, никто не пострадал, с самого утра узнало большое количество горожан.