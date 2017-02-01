Несколько человек погибли в ДТП на трассе под Пензой Происшествия

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Несколько человек, по предварительным данным, стали жертвами ДТП, произошедшего на автодороге «Пенза — Шемышейка» днем в среду, 1 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По имеющейся информации, произошло столкновение автомобилей «Hyundai» и «ВАЗ».

В социальных сетях очевидцы размещают первые фотографии с места аварии.

В комментариях сообщается о двух погибших, а также нескольких пострадавших, которые в настоящее время находятся в реанимации. Вместе с тем, по некоторым данным, жертвами ДТП стали четыре человека.

На снимках видно, что оба автомобиля в результате удара буквально смяло.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

ИА «PenzaNews» в настоящее время не располагает официальными комментариями правоохранительных органов о случившемся.