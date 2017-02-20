В Пензе спасатели помогли девушке освободить ногу, застрявшую в скамье на остановке Происшествия

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Спасатели помогли девушке освободить ногу, застрявшую между прутьями металлической скамьи на остановке общественного транспорта у дома №70 на улице Попова в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, она позвонила в поисково-спасательную службу вечером в минувшее воскресенье, 19 февраля, пояснив, что не может самостоятельно вытащить застрявшую ногу.

«Прибыв на место вызова, спасатели с применением гидравлического инструмента раздвинули перегородки металлической лавки», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что медицинская помощь девушке не потребовалась.