В Пензе в районе Бригадирского моста горит трава Происшествия

Пенза, 16 апреля 2017. PenzaNews. Сухая трава горит в районе Бригадирского моста в Пензе.

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Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», огонь и поднимающийся вверх дым в темноте видно издалека. На месте работают пожарные.

Оценить точную площадь возгорания затруднительно. Пока огонь тушат на одном участке, он возникает по соседству. Ситуацию усугубляет сильный ветер.

По имеющимся данным, подобные происшествия зафиксированы в разных районах Пензенской области. В частности, в воскресенье, 16 апреля, возгорание травы наблюдалось на территории Мещерского и Кировского сельсоветов Сердобского района.

В минувшую среду, 12 апреля, на пресс-конференции в главном управлении МЧС России по Пензенской области начальник ведомства Сергей Козлов сообщил, что только за сутки пожарные почти 60 раз выезжали тушить траву и мусор.

Он напомнил, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены крупные штрафы, которые возрастут вдвое в случае введения особого противопожарного режима.