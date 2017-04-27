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ФОТОРЕПОРТАЖ Иномарка въехала в здание в центре города. Пенза, 27 апреля 2017 г.

Паб в центре Пензы не планирует прерывать работу из-за ДТП

13:39 | 27.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Паб «Хмель» на улице Максима Горького в Пензе, в который днем в четверг, 27 апреля, въехал автомобиль «Skoda Octavia», не планирует приостанавливать работу из ДТП. Об этом сообщил один из сотрудников организации.

Паб в центре Пензы не планирует прерывать работу из-за ДТП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, серьезных последствий, которые сделали бы деятельность заведения невозможной, нет, поэтому работа будет осуществляться в штатном режиме.

Представитель паба уточнил, что ДТП произошло около 12.00.

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Случившееся сразу же стало одной из главных тем обсуждения в социальных сетях — подобные происшествия происходят в центре Пензы нечасто.

В числе таких происшествий — инцидент трехлетней давности, когда телефонный звонок, отвлекший внимание водителя, привел к опрокидыванию автомобиля «Suzuki» на улице Кирова, а также ДТП у облсуда, где в декабре 2016 года «ВАЗ» с саратовскими номерами снес металлическое ограждение.
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