Паб в центре Пензы не планирует прерывать работу из-за ДТП Происшествия

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Паб «Хмель» на улице Максима Горького в Пензе, в который днем в четверг, 27 апреля, въехал автомобиль «Skoda Octavia», не планирует приостанавливать работу из ДТП. Об этом сообщил один из сотрудников организации.

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По его словам, серьезных последствий, которые сделали бы деятельность заведения невозможной, нет, поэтому работа будет осуществляться в штатном режиме.

Представитель паба уточнил, что ДТП произошло около 12.00.

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Случившееся сразу же стало одной из главных тем обсуждения в социальных сетях — подобные происшествия происходят в центре Пензы нечасто.

В числе таких происшествий — инцидент трехлетней давности, когда телефонный звонок, отвлекший внимание водителя, привел к опрокидыванию автомобиля «Suzuki» на улице Кирова, а также ДТП у облсуда, где в декабре 2016 года «ВАЗ» с саратовскими номерами снес металлическое ограждение.