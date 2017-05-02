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Пензенца будут судить в Саратове за ДТП с 7 погибшими

16:19 | 02.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. 33-летний житель Пензенской области предстанет перед судом в Саратове по обвинению в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель семи человек.

Пензенца будут судить в Саратове за ДТП с 7 погибшими. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ночью 15 января 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на участке автодороги «Нижний Новгород — Саратов» в районе села Тарумовка Петровского района водитель автомобиля с полуприцепом, следовавший из Пензы, в нарушение ПДД выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с минивэном, от чего обе машины съехали в кювет. В результате ДТП водитель и шесть пассажиров минивэна скончались. По данным следствия, все они являлись гражданами стран СНГ», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Саратовской области.

В ведомстве отметили, что водитель фуры полностью признал свою вину.
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