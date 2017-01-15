Граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана погибли в ДТП с участием фуры из Пензы Происшествия

Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Четверо погибших в результате автокатастрофы под Саратовом с участием минивэна и фуры из Пензы являлись гражданами Киргизии, еще двое — Узбекистана и один — Таджикистана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства Киргизии в РФ.

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В нем отмечается, что личности разбившихся в аварии граждан Киргизии установлены.

Это Алмазбек Анашев 1974 года рождения, Долатбек Боронов 1985 года рождения, Жазгул Касымова 1983 года рождения и Айдарбек Молдошев 1970 года рождения.

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На место происшествия выехали сотрудник представительства государственной службы миграции при правительстве Киргизии в России, а также представитель национальной диаспоры в Саратовской области.

Тела погибших находятся в морге петровской районной больницы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 января около 1.30 на 550 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в районе села Тарумовка Петровского района столкнулись «Volvo» с полуприцепом и минивэн «Toyota». От удара обе машины съехали в кювет.

В результате ДТП погибли водитель и шестеро пассажиров минивэна. Первоначально глава Петровского района Саратовской области Денис Фадеев сообщил, что все они являлись гражданами Киргизии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которое передано в региональное управление СКР.

В рамках следствия предварительно установлено, что причиной аварии стал выезд водителя фуры из Пензы на полосу встречного движения. Мужчина задержан. Известно, что в момент аварии он был трезв.