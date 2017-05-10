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В Пензенской области за пять дней произошло 13 пожаров, в которых погиб один человек

12:07 | 10.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. 13 пожаров, в результате которых один человек погиб и двое пострадали, произошло в Пензенской области в период с 6 по 10 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области за пять дней произошло 13 пожаров, в которых погиб один человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории области произошло 48 загораний мусора и сухой травы», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в период с 29 апреля по 10 апреля произошло около 270 загораний травы и мусора, а также 56 пожаров, в результате которых погибли четыре человека.

«В 24 муниципальных районах, в том числе в Пензе введен особый противопожарный режим», — напомнили в главном управлении МЧС.
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