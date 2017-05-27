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В ГИБДД выясняют обстоятельства аварии в Кузнецке, в которой пострадал ребенок

10:45 | 27.05.2017 | Происшествия

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Кузнецк, 27 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-211440» и «Lada Granta», произошедшего в Кузнецке Пензенской области в минувшую пятницу, 26 мая, в результате которого пострадал ребенок.

В ГИБДД выясняют обстоятельства аварии в Кузнецке, в которой пострадал ребенок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, в 13.23 напротив дома №60 на улице Дарвина произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-211440» под управлением мужчины 1985 года рождения и автомашины «Lada Granta», за рулем которой находился водитель 1943 года рождения. В результате происшествия пассажирка автомобиля «Lada Granta» – девочка 2005 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося организована проверка.
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