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В Пензе следователи проверят информацию об обрушении балкона вместе с пенсионеркой

12:01 | 30.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области начали доследственную проверку по факту появившейся в СМИ информации о травмировании пожилой женщины в результате обрушения балкона.

В Пензе следователи проверят информацию об обрушении балкона вместе с пенсионеркой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из сообщения СМИ следует, что в многоквартирном доме №41 на улице Молодежной в городе Пензе обрушился и упал на землю пол балкона второго этажа вместе с находившейся на нем 74-летней хозяйкой квартиры. После падения женщина была доставлена в медицинское учреждение, где при обследовании у нее были диагностированы травмы позвоночника», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со средствами массовой информации Людмила Фомина.

Она пояснила, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего.
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