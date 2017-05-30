Партнер «Яндекс.Такси» в Пензе прокомментировал инцидент с исписанными краской машинами Происшествия

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Директор таксопарка «Прайм», который является партнером «Яндекс.Такси» в Пензе, Сергей Скрягин прокомментировал ИА «PenzaNews» инцидент, в результате которого 17 автомобилей «Datsun on-DO» с фирменной символикой были разрисованы черной краской.

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«Мы, конечно, финансово пострадали, учитывая то, что на текущий момент машины у нас выведены фактически из строя. Они не могут осуществлять свою деятельность. […] На линию вышло в два раза меньше [автомобилей], чем планировалось, сервис не предоставлен был в полном объеме сегодня. Соответственно, пострадали непосредственно пассажиры, те люди, которые спешили на работу», — сказал он.

По словам Сергея Скрягина, за день удалось очистить от краски примерно половину исписанных автомобилей, часть из них уже вернулась к работе на улицах Пензы.

«У нас все машины не крашеные, а обклеенные пленкой. Оклейка одного транспортного средства стоит 20 тыс. рублей. Помимо этого, наносится реклама, цветографическое изображение, необходимое, согласно законодательству, для осуществления деятельности такси — шашечный пояс с указанием таксопарка. Еще можно прибавить порядка 10 тыс. рублей», — пояснил директор таксопарка «Прайм».

Он отметил, что некоторые машины настолько повреждены краской, что стоит вопрос о полной переклейке пленки.

«После очистки сама по себе пленка страдает — на ней царапины, она в каких-то местах взбугрилась, то есть период ее эксплуатации будет не 5 лет, как анонсируют производители, а намного меньше. […] Краска въелась», — уточнил собеседник агентства.

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Сергей Скрягин добавил, что может только предполагать, кому понадобилось изрисовать черной краской автомобили, а на некоторых из них еще и написать нецензурные слова.

«Дело в том, что мы официальный таксопарк, работаем официально — со всеми лицензиями и разрешениями. И поэтому, возможно, мы кому-то перешли дорогу из «неофициалов», потому что «неофициалы» привыкли получать больший доход», — сказал он.

Директор таксопарка пояснил также, что автомобили не принадлежат ему на праве собственности, а находятся в аренде.

Сергей Скрягин отметил, что заявление об инциденте направлено в правоохранительные органы, и сейчас по данному факту проводится проверка.

По его словам, имеется даже запись с камер видеонаблюдения, однако она вряд ли поможет значительно прояснить ситуацию.

«На камерах, учитывая дождь, ничего практически неразличимо. […] Нанесено было где-то в период с 3.00 до 5.00. В этот период как раз шел сильный дождь», — пояснил директор таксопарка «Прайм».