В полиции проверяют информацию о стрельбе на пензенском заводе «ЗИФ Плюс» Происшествия

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Полицейские проверяют информацию об инциденте, произошедшем на территории бывшего завода имени Фрунзе в Пензе неделю назад. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы УМВД России по Пензенской области, размещенном на сайте ведомства в среду, 31 мая, то есть на следующий день после распространения ОАО «ЗИФ Плюс» сведений о вооруженном нападении на предприятие.

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«25 мая в 5.30 в отдел полиции №2 управления МВД России по городу Пензе поступило сообщение о конфликтной ситуации на территории бывшего завода имени Фрунзе. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Предварительно установлено, что конфликт произошел между представителями двух организаций, которые осуществляют хозяйственную деятельность на территории предприятия, из-за вопроса об организации пропускного режима и контроля за сохранностью имущества», — поясняется в комментарии.

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В нем добавляется, что, по словам участников конфликта, на территории завода якобы были произведены выстрелы из предмета, похожего на ружье.

«Данная информация в настоящий момент проверяется полицейскими», — отмечается в тексте.

В нем говорится, что стражи порядка опросили руководство и представителей охраны каждой из организаций, а также изъяли записи камер видеонаблюдения.

«В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливается суть инцидента, а также правовой статус осуществления пропускного режима на территории предприятия», — поясняется в комментарии.