Погибший накануне под Пензой водитель направил трактор навстречу поезду — прокуратура Происшествия

Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. 42-летний мужчина, который накануне погиб в районе села Пыркино, по предварительным данным, выехал за несколько минут до трагедии на регулируемый железнодорожный переезд, игнорируя звуковую и световую сигнализацию, после чего направил личный трактор «Беларусь» навстречу двигавшемуся в сторону Пензы поезду. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Фото: Gibdd.ru

«Пассажирский поезд «Воркута — Адлер» состоял из 16 вагонов. В нем находились 374 взрослых пассажира и 55 несовершеннолетних», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что примерно за 300 метров до переезда машинист применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

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«В результате водитель трактора погиб на месте. Жалоб от пассажиров поезда не поступало. Локомотив получил ряд повреждений в объеме капитального ремонта и на станции Пенза был заменен исправным. Размер причиненного ущерба, в том числе железнодорожному переезду, уточняется. Задержка поезда составила 44 минуты. По станции Пенза-I отставание от установленного расписания поезда — 22 минуты», — сказала Майя Иванова.

Она пояснила, что по факту случившегося проводится проверка.

«Предварительная причина происшествия — грубое нарушение правил дорожного движения водителем транспортного средства», — сообщила старший помощник прокурора.

Майя Иванова добавила, что в рамках проверки будет дана оценка действиям локомотивной бригады и техническому состоянию железнодорожного переезда.