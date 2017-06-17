21:30:28 Суббота, 17 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
«iВолга-2017» Пензенская делегация на окружном молодежном форуме в Самарской области

Погибший накануне под Пензой водитель направил трактор навстречу поезду — прокуратура

17:34 | 17.06.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. 42-летний мужчина, который накануне погиб в районе села Пыркино, по предварительным данным, выехал за несколько минут до трагедии на регулируемый железнодорожный переезд, игнорируя звуковую и световую сигнализацию, после чего направил личный трактор «Беларусь» навстречу двигавшемуся в сторону Пензы поезду. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Погибший накануне под Пензой водитель направил трактор навстречу поезду — прокуратура

Фото: Gibdd.ru

«Пассажирский поезд «Воркута — Адлер» состоял из 16 вагонов. В нем находились 374 взрослых пассажира и 55 несовершеннолетних», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что примерно за 300 метров до переезда машинист применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

Читайте также

В коллекторе на улице Экспериментальной в Пензе найден скелетированный труп мужчины

«В результате водитель трактора погиб на месте. Жалоб от пассажиров поезда не поступало. Локомотив получил ряд повреждений в объеме капитального ремонта и на станции Пенза был заменен исправным. Размер причиненного ущерба, в том числе железнодорожному переезду, уточняется. Задержка поезда составила 44 минуты. По станции Пенза-I отставание от установленного расписания поезда — 22 минуты», — сказала Майя Иванова.

Она пояснила, что по факту случившегося проводится проверка.

«Предварительная причина происшествия — грубое нарушение правил дорожного движения водителем транспортного средства», — сообщила старший помощник прокурора.

Майя Иванова добавила, что в рамках проверки будет дана оценка действиям локомотивной бригады и техническому состоянию железнодорожного переезда.
Актуальное
Читайте также
В Пензе водитель попался на уловку мошенника при попытке устроиться в мэрию «Росгосстрах» разоблачил в Пензе две группы мошенников в сфере ОСАГО
Гендиректор предприятия «Сердобск-Хлеб» оштрафован за коррупционное правонарушение Пензенцев приглашают на акцию «Подвиг ваш бессмертен»
Магазины вдоль ремонтируемых в Пензе дорог могут подключиться к работам — вице-мэр В Пензе вор разобрал стену дома, чтобы проникнуть внутрь
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама