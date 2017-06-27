В Пензе мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем Происшествия

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем «Lada» у торгового центра «Суворовский» в Пензе в минувший понедельник, 26 июня.

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В социальных сетях очевидцы опубликовали снимки с места ДТП.

На кадрах видно, что мотоцикл получил серьезные механические повреждения — на дороге разбросаны отломившиеся детали. Неподалеку лежит тело мужчины, прикрытое белой тканью.

По словам очевидцев, мотоцикл двигался в сторону микрорайона Арбеково, а автомобиль — в противоположном направлении. Водитель автомобиля «Lada» начал поворачивать к «Суворовскому», не заметив мотоциклиста. В результате удар пришелся в заднюю правую дверь машины.

ИА «PenzaNews» в настоящее время не располагает официальными комментариями правоохранительных органов о случившемся.