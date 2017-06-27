10:54:25 Вторник, 27 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО Как правоохранительная машина едва не задавила независимое СМИ: взгляд со стороны

В Пензе мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем

09:06 | 27.06.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем «Lada» у торгового центра «Суворовский» в Пензе в минувший понедельник, 26 июня.

В Пензе мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В социальных сетях очевидцы опубликовали снимки с места ДТП.

На кадрах видно, что мотоцикл получил серьезные механические повреждения — на дороге разбросаны отломившиеся детали. Неподалеку лежит тело мужчины, прикрытое белой тканью.

По словам очевидцев, мотоцикл двигался в сторону микрорайона Арбеково, а автомобиль — в противоположном направлении. Водитель автомобиля «Lada» начал поворачивать к «Суворовскому», не заметив мотоциклиста. В результате удар пришелся в заднюю правую дверь машины.

ИА «PenzaNews» в настоящее время не располагает официальными комментариями правоохранительных органов о случившемся.
Актуальное
Читайте также
На проезде Рамеева в Пензе наладят уличное освещение Пензенские гимнасты завоевали еще девять медалей на Спартакиаде учащихся России
Тамара Плетнева посетит Сердобск с рабочим визитом Готовящийся в третий раз стать отцом житель Пензы задолжал почти 100 тыс. рублей алиментов
Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем молодежи В разрушающемся доме на улице Ударной в Пензе введут пропускной режим
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама