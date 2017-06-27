В Пензе по факту махинации с землей в СНТ «Искра-1» возбуждено два уголовных дела Происшествия

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области возбудили два уголовных дела по факту незаконного представления гражданину в собственность бесплатно земельного участка площадью 1 тыс. 13 кв. метров в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Искра-1» в Пензе.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, данный факт был установлен в ходе проверки, проведенной надзорным ведомством.

«Этот гражданин никогда не являлся членом СНТ «Искра-1». Общее собрание членов товарищества по вопросу выделения ему земельного участка не проводилось. То есть выписка из протокола сфальсифицирована», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по результатам рассмотрения заявления данного гражданина и приложенных к нему документов администрация города приняла решение о предоставлении ему бесплатно испрашиваемого земельного участка, рыночная стоимость которого составляла 1 млн. 950 тыс. рублей.

«Тем самым муниципальному образованию был причинен ущерб в размере почти 2 млн. рублей», — отметила собеседница агентства.

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Светлана Артамонова уточнила, что одно уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», а второе — в отношении данного гражданина и других неустановленных лиц — по факту приготовления к мошенничеству в особо крупном размере.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, связаны ли данные уголовные дела с вице-губернатором Валерием Савиным, которому ранее также был выделен земельный участок в СНТ «Искра-1», старший помощник прокурора сообщила, что он не имеет к этому отношения.

«Нет, это другой человек», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 марта 2017 года руководитель следственного управления СКР по Пензенской области генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин заявил, что следователи изъяли в мэрии сотни постановлений о выделении земельных участков в различных садоводческих товариществах Пензы.

На основе этих документов планировалось проверить законность предоставления земельных участков в дачных массивах на территории города.