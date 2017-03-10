В рамках дела о служебном подлоге в мэрии Пензы изъяты сотни постановлений — Олег Трошин Криминал

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Сотни постановлений о выделении земельных участков в садоводческих товариществах Пензы изъяты в рамках расследования уголовного дела о служебном подлоге, возбужденном в отношении вице-мэра. Об этом сообщил руководитель следственного управления СКР по Пензенской области генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По этому делу мы изъяли несколько сотен постановлений о выделении земли в различных СНТ», — сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу, 10 марта.

Олег Трошин пояснил, что на основе этих документов предстоит проверить законность выделения земельных участков в дачных массивах на территории города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Пензы было возбуждено по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР России по региону.

По данным следствия, в июне 2016 года замглавы горадминистрации, зная, что он не обладает в указанный период полномочиями по подписанию постановлений от имени мэра, внес в официальный документ заведомо ложные сведения. Чиновник как исполняющий обязанности главы администрации Пензы лично подписал постановление о предоставлении земельного участка стоимостью не менее 1 млн. 600 тыс. рублей на территории садоводческого товарищества в собственность гражданину, имя которого следствие не раскрывает, датированное задним числом — февралем 2016 года. В настоящее время постановление отменено как незаконное.

Вместе с тем 6 февраля стало известно, что прокуратура принесла протест на постановление администрации Пензы, в соответствии с которым вице-губернатору Валерию Савину был выделен земельный участок в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Искра-1».

Впоследствии выяснилось, что фигурантом дела о служебном подлоге стал вице-мэр Владимир Попков.

Комментируя ИА «PenzaNews» происходящее, он отметил, что «служебный подлог» — это «очень громко сказано». Владимир Попков напомнил, что на протяжении многих десятилетий трудился на благо Пензы и области. По его словам, он «вышел из возраста, когда можно играть в такие игры».