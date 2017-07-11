Получившая ожоги во время квеста студентка медвуза перевезена из Саратова в Пензу Происшествия

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. 19-летняя студентка, которая во время участия в квесте «Портной» вместе с подругами получила ожоги, перевезена из Саратова в Пензу. Об этом сообщает ИА « Взгляд-инфо » со ссылкой на отца потерпевшей Виталия Князихина.

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«Вчера вечером мы перевезли дочь из Саратова в Пензу. Сейчас она находится в пензенском ожоговом центре, где продолжает лечиться. У дочери сильно обгорели конечности и лицо. В ближайшее время ей предстоят операции по пересадке кожи. Сама кожа не восстановится: руки обгорели до мяса. После того, как ей станет лучше, мы будем требовать наказать виновных. Заявление в полицию уже написано», — пояснил он.

Мужчина добавил, что его дочь учится в Саратовском государственном медицинском университете, а в минувшую субботу, 8 июля, она вместе с подругами отмечала сдачу экзаменов.

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«Они и раньше компанией ходили на разные квесты. Обходилось без происшествий. Все хорошо друг друга знают, трое из них учатся вместе», — сказал Виталий Князихин.

В доме на улице Аптечной, где произошел инцидент, зарегистрирована компания по проведению квестов «Аффект», однако следов ее работы в здании после случившегося не осталось.

Как пояснил член Общественной палаты Саратовской области Евгений Лузановский, «человек, который занимался этим квестом, пропал».

«Заведение не работает. Те заказы, которые были, отменены. Сейчас владельцем занимаются правоохранительные органы», — отметил он.