Получившая ожоги во время квеста студентка медвуза перевезена из Саратова в Пензу

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. 19-летняя студентка, которая во время участия в квесте «Портной» вместе с подругами получила ожоги, перевезена из Саратова в Пензу. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на отца потерпевшей Виталия Князихина.
«Вчера вечером мы перевезли дочь из Саратова в Пензу. Сейчас она находится в пензенском ожоговом центре, где продолжает лечиться. У дочери сильно обгорели конечности и лицо. В ближайшее время ей предстоят операции по пересадке кожи. Сама кожа не восстановится: руки обгорели до мяса. После того, как ей станет лучше, мы будем требовать наказать виновных. Заявление в полицию уже написано», — пояснил он.
Мужчина добавил, что его дочь учится в Саратовском государственном медицинском университете, а в минувшую субботу, 8 июля, она вместе с подругами отмечала сдачу экзаменов.