В ДТП на проспекте Победы в Пензе погиб мотоциклист Происшествия

Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Молодой мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем «Renault» на проспекте Победы в Пензе в минувший вторник, 18 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В социальных сетях очевидцы опубликовали снимки и видео с места ДТП.

На кадрах видно, что мотоцикл получил серьезные механические повреждения — на дороге разбросаны отломившиеся детали, а само транспортное средство оказалось на некотором расстоянии от автомобиля. Тело погибшего мотоциклиста, прикрытое белой тканью, лежит рядом с «Renault».

Машина также оказалась сильно повреждена. Предположительно, удар пришелся на правую переднюю часть автомобиля, в результате чего смята дверь и частично крыша.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадал пассажир «Renault», которого с места происшествия увезли на машине скорой помощи.

ИА «PenzaNews» в настоящее время не располагает официальными комментариями правоохранительных органов о случившемся.