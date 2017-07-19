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В Пензе установлена личность водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП

15:58 | 19.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции спустя почти две недели установили личность водителя, сбившего мальчика 2009 года рождения во дворе дома на улице Кронштадтской в Пензе и скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия.

В Пензе установлена личность водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Им оказался мужчина 1972 года рождения. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП». Материалы дела направлены в мировой суд Октябрьского района», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В ведомстве напомнили, что в результате случившегося ребенок получил травмы.

«Он был доставлен в медицинское учреждение, однако после оказания медицинской помощи отпущен домой», — уточнили в полиции.

В пресс-службе отметили, что в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
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