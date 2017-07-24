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В Пензе на водителя кабриолета с полуобнаженными девушками составлено два протокола

13:38 | 24.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Водитель проехавшего по улицам Пензы кабриолета «Volkswagen» с тремя девушками в нижнем белье привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензе на водителя кабриолета с полуобнаженными девушками составлено два протокола

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В Госавтоинспекции уточнили, что за нарушение правил использования ремней безопасности, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.6 КоАП РФ, мужчина 1991 года рождения оштрафован на 1 тыс. рублей.

«Кроме того, он привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 800 рублей», — добавили в ведомстве.

Инцидент произошел в Пензе в минувшую пятницу, 21 июля, и получил широкую огласку после появления в интернете снимков машины с надписью «Звони!» на заднем бампере и тремя молодыми женщинами, которые ехали в кабриолете стоя.

Предположительно, поездка девушек в нижнем белье в кабриолете, который уже сам по себе привлекает внимание окружающих, была организована в рамках рекламной акции.
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