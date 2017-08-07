В Пензе организована проверка по факту падения трехлетнего мальчика из окна Происшествия

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту падения трехлетнего ребенка из окна квартиры на третьем этаже дома, расположенного на улице Антонова в Пензе.

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«Предварительно установлено, что 6 августа в стационар медицинского учреждения был госпитализирован мальчик 2015 года рождения», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она пояснила, что, по предварительным данным, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

«В больнице ребенку оказана необходимая медицинская помощь. Полученные повреждения не представляют опасности для его жизни», — уточнила собеседница агентства.