В Пензе устанавливают обстоятельства гибели мужчины при падении из окна в Арбеково Происшествия

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели 50-летнего жителя Пензы, который, предположительно, выпал из окна квартиры на 5 этаже дома на проспекте Строителей.

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Как сообщается на сайте пензенского пожарно-спасательного центра, трагический инцидент произошел в минувшую субботу, 12 августа — тело погибшего с признаками падения с высоты было обнаружено на улице.

Для проведения следственных действий внутри жилого помещения спасатели с помощью слесарного инструмента вскрыли входную дверь в квартиру и обеспечили доступ внутрь сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, по предварительным данным, мужчина проживал в данной квартире.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказали в ведомстве.