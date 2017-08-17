По факту смертельного ДТП под Пензой организована проверка Происшествия

Нижний Ломов, 17 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту тройного ДТП с участием фуры, грузовика и легкового автомобиля на 513 км трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате которого погиб один из водителей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, столкновение автомашин «ВАЗ-21093», «ГАЗ-3010» и «Volvo» произошло в минувшую среду, 16 августа.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21093» 1988 года рождения от полученных травм скончался. Пассажир этой машины 1985 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что также в больницу был доставлен водитель «ГАЗа».

Обстоятельства произошедшего выясняются.