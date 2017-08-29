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По факту гибели двоих мужчин при пожаре под Пензой организована проверка

14:56 | 29.08.2017 | Происшествия

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Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчин 1967 и 1956 годов рождения в результате пожара, произошедшего в доме на территории села Новая Толковка Пачелмского района Пензенской области.

По факту гибели двоих мужчин при пожаре под Пензой организована проверка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Днем в минувший понедельник, 28 августа, произошло возгорание в жилом строении. В органы внутренних дел поступила информация об обнаружении тел двоих мужчин после тушения. По итогам осмотра места происшествия установлено, что на телах погибших не обнаружено никаких повреждений, кроме термических ожогов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что для установления точной причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить нарушение правил эксплуатации бытовых газовых приборов», — отметила собеседница агентства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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